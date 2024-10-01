Новая Mazda RX-9 бросит вызов Toyota Supra, Ford Mustang, Nissan Z и BMW M2

В октябре прошлого года Mazda привезла на автосалон в Токио прототип нового спортивного автомобиля, получившего название Iconic SP. Тогда многие посчитали, что речь идет о преемнике модели RX-8, который потенциально мог бы получить название RX-9. На днях об этом проекте выяснились свежие подробности.

Прототип Iconic SP обладал длиной в 4,18-метра, шириной – в 1,85-метра и высотой 1,15-метра, а расстояние между его осями было равно 2,59-метрам.

Как сообщает австралийский онлайн-журнал «CarsGuide», в Хиросиме (штаб-квартира «Мазды») не скрывают своего воодушевления на фоне начала работ над серийной версией этой модели.

Первоначально считалось, что RX-9 будет приводиться в движение более мощной версией электрической силовой установки кроссовера MX-30, выдающей 170 лошадиных сил и 260 Нм, однако патентные документы из Японии показывают, что машине достанется двухроторный двигатель внутреннего сгорания, установленный спереди-посередине с электромотором мощностью 34 л.с., выступающем в роли маховика.

Такая конструкция позволит Mazda использовать коробку передач, расположенную на задней оси, либо даже 6-скоростную МКПП.

Патент на новый RX-9 также включает в себя пару электродвигателей мощностью 17 кВт или 23 лошадиные силы, установленные на каждом колесе спереди. Система должна дать отличные возможности векторизации крутящего момента, улучшая сцепление с дорогой.

Производство Mazda RX-9 может начаться в Японии уже в 2026 году. Конкурировать с ней будут такие модели как Toyota Supra, Ford Mustang, Nissan Z и BMW M2.