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Бронированный военный внедорожник Terradyne Gurkha RPV продают за 8 миллионов рублей

Вездеход для тех, кому не нравится Tesla Cybertruck, выставили на торги

Текст: Ростислав Архипов
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Канадская фирма Terradyne, выпускающая машины для военных нужд, порой делает их версии для гражданского использования. Недавно одна из них оказалась в листинге аукционного дома «Cars and Bids», который собирается продать ее дешевле 10 миллионов рублей.

Речь идет о внедорожнике Gurkha RPV 2020 года выпуска, который представляет собой «накачанный Ford F-550 Super Dury» с настоящей броней. Несмотря на свой статус машина адаптирована для использования по общественным дорогам и имеет все документы, необходимые чтобы делать это вполне легально. 

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Под капотом автомобиля находится 6,7-литровый турбодизельный двигатель Ford, развивающий 330 л.с. и впечатляющие 1017 Нм. Он способен толкать этот массивный кусок металла вперед, но максимум до скорости в 130 километров в час (если ехать быстрее, могут не выдержать шины). Связку мотору составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. 

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Бронированный вездеход оборудован объемным 150-литровым топливным баком, которого с учетом веса кузова, шасси и двигателя вряд ли хватит на дальнюю поездку.

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Внутри автомобиля установлены обычные кресла спереди и скамейка сзади. Все сиденья обшиты кожей, а передние даже обладают хоть и небольшой, но боковой поддержкой. 

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Пробег выставленного на торги Terradyne Gurkha RPV составляет 44 тысячи миль или 70 тысяч 800 километров. Последним предложением цены на этот лот на момент публикации статьи была цифра в 88 тысяч долларов или около 8 миллионов рублей по текущему курсу. До окончания торгов остается всего день. 

Фото:Cars & Bids

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