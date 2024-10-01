Бронированный военный внедорожник Terradyne Gurkha RPV продают за 8 миллионов рублей

Канадская фирма Terradyne, выпускающая машины для военных нужд, порой делает их версии для гражданского использования. Недавно одна из них оказалась в листинге аукционного дома «Cars and Bids», который собирается продать ее дешевле 10 миллионов рублей.

Речь идет о внедорожнике Gurkha RPV 2020 года выпуска, который представляет собой «накачанный Ford F-550 Super Dury» с настоящей броней. Несмотря на свой статус машина адаптирована для использования по общественным дорогам и имеет все документы, необходимые чтобы делать это вполне легально.

Под капотом автомобиля находится 6,7-литровый турбодизельный двигатель Ford, развивающий 330 л.с. и впечатляющие 1017 Нм. Он способен толкать этот массивный кусок металла вперед, но максимум до скорости в 130 километров в час (если ехать быстрее, могут не выдержать шины). Связку мотору составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Бронированный вездеход оборудован объемным 150-литровым топливным баком, которого с учетом веса кузова, шасси и двигателя вряд ли хватит на дальнюю поездку.

Внутри автомобиля установлены обычные кресла спереди и скамейка сзади. Все сиденья обшиты кожей, а передние даже обладают хоть и небольшой, но боковой поддержкой.

Пробег выставленного на торги Terradyne Gurkha RPV составляет 44 тысячи миль или 70 тысяч 800 километров. Последним предложением цены на этот лот на момент публикации статьи была цифра в 88 тысяч долларов или около 8 миллионов рублей по текущему курсу. До окончания торгов остается всего день.