Экстремальный Nissan Navara Nismo появится вместе с новым поколением этого пикапа

Несколько дней назад официальные представители компании Nissan анонсировали появление нового поколения пикапа Navara. Однако следующая генерация этой модели будет доступна не только в обычной версии, но и продвинутом варианте Nismo, обладающем большими внедорожными способностями и производительностью. Накануне об этом рассказал вице-президент «Ниссан» по глобальной продуктовой стратегии Эван Эспиноса.

По словам топ-менеджера, появление Navara Nismo стоит ждать после того, как будет запущен оригинальный автомобиль. При этом никаких прозрачных заявлений о том, насколько сильно ему предстоит отличаться от простого пикапа, сделано не было.

Инсайдеры полагают, если Nissan хочет, чтобы Navara Nismo воспринимали всерьез, ему придется установить под капот такого утилитарника бензиновый V6 с турбонаддувом. Аналогичная практика применялась компанией Ford с ее производительным пикапом Ranger Raptor, в котором был задействован мотор V6 с двойным «наддувом» от гораздо более крупной модели F-150.

На днях Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol, в котором дебютировал 3,5-литровый бензиновый твин-турбо мотор, выдающий 430 лошадиных сил и 700 Нм.

Не исключено, что в варианте Navara Nismo японцы применят именно этот агрегат, но несколько его характеристики будут совпадать с флагманским внедорожником марки пока неизвестно.