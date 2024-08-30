«Убийца» Land Cruiser от Nissan показался на новых реалистичных изображениях

Nissan несколько недель назад начал тизерную кампанию нового поколения внедорожника Patrol (генерация Y63). Японский автопроизводитель то и дело выпускает свежие официальные изображения машины, но не полностью, а лишь частями, сохраняя интригу до ее премьеры.

Но для тех, кто устал ждать, накануне независимые дизайнеры студии «Halooto» подготовили новые реалистичные рендеры Patrol Y63, раскрывающие весь его экстерьер на 100 процентов.

Как видно на получившихся картинках, у будущего конкурента Toyota Land Cruiser от Nissan будет замысловатая двухэтажная оптика с С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также V-образная решетка радиатора с внутренним рисунком в виде штрихов. Кроме того, новый «Патрол» удивит высоким капотом, простым передним бампером, а также наличием «потайных» дверных ручек и штатных порогов.

Корма машины, судя по ее изображению, удивит не меньше, чем фронтальная часть внедорожника. У Patrol кардинальным образом сменится конструкция остекления, а задние фонари примут иную форму и будут визуально объединены тонкой светодиодной полосой, встроенной в черную пластиковую накладку.

Дополнят общую картину две большие бутафорские выемки под выхлоп в бампере, которые сделаны для красоты, тогда как в реальности трубы будут выведены под днище машины.

Угадал ли независимый дизайнер как будет выглядеть новый Nissan Patrol узнаем 4 сентября, когда состоится официальная премьера этой модели.

Ранее стало известно, что под капотом внедорожника расположится 3,5-литровый бензиновый мотор V6 с двойным наддувом. Это тот же агрегат, который используется в роскошном собрате этой модели Infiniti QX80. Его мощность составит 425 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а ассистировать мотору будет 9-скоростная автоматическая коробка передач.