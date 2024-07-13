Toyota не может найти решение для пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX с бракованными двигателями

В начале июня Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что Toyota столкнулась с серьезной проблемой в пикапе Tundra и внедорожнике Lexus LX, которые получили в свежей генерации современный турбомотор V6, сменивший проверенный временем «атмосферник» V8.

Утверждалось, что в двигателях обнаружился мусор, попавший туда в момент механической обработки на производстве. В перспективе этот дефект способен привести к катастрофическим повреждением силового агрегата

Проблема затрагивает машины 2022-2023 модельных годов, оснащенных двигателем Toyota V35A-FTS V6. Суммарное количество бракованных автомобилей составляет порядка 102 тысяч. И все они уже отозваны, однако решение этой проблемы несмотря на старт сервисной кампании все еще не найдено.

Как сообщает «Motorbiscuit», владельцы отозванных Toyota Tundra и Lexus LX до сих пор не получили от компании информации о том, каким образом в их машинах собираются устранять проблему с дефектом двигателей.

Самым логичным вариантом выглядит замена силовых агрегатов на новые, но они стоят по 34 тысячи долларов каждый (около 3 миллионов рублей) и компания, очевидно, пытается найти альтернативное решение, чтобы не терять из своего кармана столько денег.

Что самое неприятное для Toyota, не исключается вариант, при котором аналогичную проблему вскоре найдут в том числе в гибридном моторе на базе того же V35A. Так что количество потенциально дефектных машин может оказаться значительно выше.