В двигателях новых Toyota и Lexus нашли опасный мусор

Появление в новых поколениях Toyota Tundra и Lexus LX более современного твин-турбированного мотора V6 вместо атмосферного V8, использовавшегося ранее, вызвало изрядный скептицизм со стороны фанатов этих автомобилей. А теперь у них, похоже, есть веский повод убедиться в своей правоте.

Toyota объявила масштабный отзыв в США пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX актуальных генераций из-за обнаруженного в их моторах мусора. Под сервисную кампанию попадают машины 2022-2023 модельных годов, оснащенные силовым агрегатом Toyota V35A-FTS V6.

Как утверждает сама компания, обломки во время механической обработки двигателей на этапе их изготовления не были очищены должным образом, что потенциально могло загрязнить всю партию таких моторов.

Двигатели V35A-FTS оснащены специальными коренными подшипниками коленчатого вала, которые позволяют кривошипу вращаться внутри узла двигателя.

Из-за высокого давления на коренные подшипники в этой конкретной конфигурации двигателя мусор с течением времени может прилипать к подшипникам при постоянной высокой нагрузке, что, в свою очередь, способно привести их к выходу из строя, а также к детонации мотора, его неровной работе или невозможности запуска.

Но еще тревожнее выглядит возможность внезапной потери мощности во время быстрой езды, что чревато возникновением аварийных ситуаций.

Как компания собирается решать возникшую проблему пока неизвестно. Сейчас она занята тем, чтобы оповестить всех владельцев дефектных двигателей о запланированном отзыве.