Дилеры отказываются принимать пикапы Toyota Tundra в Trade-in из-за их дефектного двигателя

Недавно стало известно о масштабной отзывной кампании в отношении двигателей Toyota V6 с турбонаддувом, в которых в результате ошибки в производственном процессе оказалась металлическая стружка. Крошечные осколки металла, не вычищенные из ДВС во время сборки, способны вывести из строя коренные подшипники, приведя к его детонации, а затем катастрофической поломке.

Новость о найденной проблеме появилась почти 2 недели назад. Примерно тогда же Toyota объявила об отзыве Tundra и Lexus LX 600. А теперь владельцы пикапов начали бить тревогу, сообщая, что дилеры отказываются принимать их машины в Trade-in.

По словам нескольких владельцев Toyota Tundra в США, оснащенных потенциально дефектным двигателем, автосалоны отказались обменивать их машины на другие автомобили этого же класса.

И связано это с тем, что дилеры пока не понимают, как в «Тойоте» собираются решать эту проблему и сколько времени уйдет на то, чтобы разобраться с возникшей неприятностью.

При этом продать дефектные автомобили они уже не смогут, а значит те зависнут у них на площадках мертвым грузом на неопределенное количество месяцев.

Остроты ситуации добавляют множество видеороликов в Сети, где владельцы уже вышедших из строя пикапов Toyota Tundra снимают свои двигатели в сервисе после разборки.

На кадрах видны сотни компонентов ДВС, которые разложены вокруг автомобилей. Часть из них требует проверки и замены, а затем кропотливых работ по обратной сборке.