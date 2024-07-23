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Mitsubishi Pajero нового поколения показали в виде роскошного внедорожника

Он может бросить вызов Land Rover Defender

Текст: Алексей Шмидт
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Слухи о том, что компания Mitsubishi планирует выпустить новое поколение своего знаменитого внедорожника Pajero, не утихают, что подстегивает многих независимых автомобильных дизайнеров к фантазиям на тему того, как он будет выглядеть. 

На этот раз собственное мнение о потенциально возможном «Паджеро» следующей генерации высказал Габриэль Гонсалес Энох, который стал известен в Сети еще несколько лет назад, когда выпустил рендеры современных Nissan GT-R и Mitsubishi Lancer Evolution. 

Проект иллюстратора сочетает в себе решения как третьего поколения Pajero, так и актуальной модельной линейки Mitsubishi. Машина на рендерах обладает мускулистым обликом с обилием резких линий.

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Спереди ей досталась совершенно новая решетка радиатора с большим шильдиком компании посередине и прожекторные фары, совмещенные с вертикальными раздвоенными полосами светодиодных дневных ходовых огней. 

Форма оптики нового Pajero сделана таким образом, чтобы имитировать верхнюю часть буквы «X», являющейся фирменной фишкой всех моделей Mitsubishi. 

Другие особенности готовящегося к возвращению внедорожника включают в себя скрытые в кузове дверные ручки, Т-образные задние фонари и компактный кофр, имитирующий короб для хранения запасного колеса. 

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Ранее японские инсайдеры сообщали, что Mitsubishi собирается сделать новый Pajero роскошным внедорожником, который бросит вызов Land Rover Defender. Автомобиль может разделить платформу с новым Infiniti QX80 и предстоящим Nissan Patrol.

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Презентация «Паджеро» следующего поколения, если ему действительно дали «зеленый свет», может состояться в конце 2026 – начале 2027 года. 

Фото:ENOCH GABRIEL GONZALES

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