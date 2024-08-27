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Mitsubishi Delica D:6 нового поколения выглянула из-под занавеса тайны

О проекте выяснились свежие подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Минивэн Mitsubishi Delica в нынешнем виде (поколение D:5) продается с далекого 2007 года. Пожилой возраст не мешает машине оставаться одной из популярных моделей в линейке этого японского автопроизводителя, но рано или поздно ее придется менять на что-то новое. Предвестником свежей «Делики» стал концепт D:X, представленный в прошлом году. А недавно были раскрыты свежие подробности о серийном варианте этой модели.

Ожидается, что в свежей генерации Delica претерпит существенные перемены, которые затронут не только ее дизайн, но и конструкцию с технической частью. Машина должна получить классическую квадратную форму, но с более выдвинутым вперед видом кабины, увеличивающим внутреннее пространство и обзорность.

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Как сообщает портал «Dal-motors», автомобиль ходят наделить агрессивными внедорожными элементами, такими как защитные пластины кузова и «зубастые» покрышки, а также укомплектовать минивэн Т-образными светодиодными фарами и экспедиционным боксом на крыше. 

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Новое поколение Delica с большой долей вероятности будет использовать платформу Renault-Nissan CMF-CD и окажется подключаемым гибридом (PHEV). На электротяге машина сможет проезжать более 100 километров, а также сможет похвастать системой Super All-Wheel Control (S-AWC), улучшающей внедорожные характеристики и обеспечивающей устойчивость и контроль при различных условиях вождения. 

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Внутри новинка, если верить свежим слухам, предложит просторный и универсальный салон с такими функциями как вращающиеся передние кресла и навигационной системой, работающей на базе искусственного интеллекта. 

Презентация Delica D:6 может состояться уже в 2025 году. 

Источник:Dal-motors
Фото:Соцсети

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