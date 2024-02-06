Mitsubishi против Land Rover? Pajero нового поколения может лишиться имиджа выдающегося «проходимца»

После того, как недавние сообщения из Японии оповестили о долгожданном возвращении в гамму Mitsubishi шильдика Pajero, многие задались вопросом, как эти новости скажутся на имидже модели.

Машина позиционируется как выдающийся своими характеристиками на бездорожье автомобиль и новости о том, что он может лишиться этих качеств, сильно озадачили фанатов «Паджеро». И для этого существует несколько весомых поводов.

Инсайдеры утверждают, что Pajero вернется, но уже не в виде классического внедорожника, а в качестве премиальной модели по типу Range Rover, оснащенной подключаемой гибридной системой.

Что еще интересней, свежие сведения говорят о том, что в основу машины ляжет совсем не внедорожная платформа, а архитектура легковых кроссоверов Outlander PHEV, Qashqai и X-Trail.

Формула, которую Mitsubishi собирается использовать в проекте нового Pajero, будет напоминать подход Land Rover в отношении ее модели Range Rover, совмещающей в себе премиальность, относительно неплохую проходимость, экономичность и экологичность.

Напомним, изначально предполагалось, что новый Pajero будет построен на «тележке» Nissan Patrol, тем самым получив проверенное временем шасси, заточенное для езды по бездорожью.

Но, как стало известно недавно, в руководстве Mitsubishi от этой идеи отказались, решив, что такой подход устарел и вряд ли будет уместен для возрожденной модели, появления которой все ждут не раньше 2027 года.