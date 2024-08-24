Mitsubishi Pajero Sport нового поколения показался на реалистичных изображениях

Одной из ближайших премьер компании Mitsubishi в сегменте внедорожников должно стать новое поколение знаменитого вездехода Pajero Sport. Ожидается, что свежая генерация этой модели дебютирует в 2025 году. Проект находится под грифом секретно, но независимый художник «Theottle» выяснил о нем свежие подробности и подготовил реалистичные изображения, демонстрирующие дизайн нового японского вездехода.

В качестве отправной точки для своих рендеров дизайнер использовал экстерьер актуальной генерации пикапа L200/Triton. Внедорожник унаследовал у соплатформенного утилитарника переднюю часть кузова с двухэтажной оптикой прямоугольной ячеистой решеткой радиатора и хромированными вставками, образующими букву «X».

Корма у машины, показанной на изображениях, оказалась собственной и выполнена с использованием бумерангообразных фонарей, почти прямой двери багажника и строгого бампера.

Ожидается, что новый Pajero Sport позаимствует заработки, которые ранее были использованы в проекте свежего поколения пикапа L200/Triton. Так, к примеру, внедорожнику достанется более крупная и жесткая рама, а также продвинутый интерьер с большими экранами и широкий список оборудования для обеспечения безопасности.

Под капотом новый «Паджеро Спорт», вероятно, будет использовать 2,4-литровый дизельный мотор твин-турбо на 204 лошадиные силы и 470 Нм, который заменит однотурбинный двигатель мощностью 180 «сил» и 430 Нм момента. Связку ему может составить 6- или 8-диапазонный «автомат» и продвинутая система полного привода.