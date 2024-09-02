Новый Mitsubishi Pajero Sport (2026) впервые попал в объективы фотокамер

Уже не секрет, что Mitsubishi работает над долгожданной сменой поколений своего внедорожника Pajero Sport, который в нынешней генерации появился еще в 2015 году и с тех пор остается в строю, ограничиваясь лишь локальными обновлениями.

На днях Pajero Sport 2026 выехал на первые тесты, в ходе которых его удалось запечатлеть фотошпионам. Снимки раскрыли важные детали этого проекта.

Автомобиль, кузов которого покрыт камуфляжем, заметили на дорогах Южной Европы. Внешне он сильно напоминает машину, которая испытывалась во время разработки пикапа Mitsubishi L200 нового поколения.

Ожидается, что свежий Pajero Sport будет иметь важные дизайнерские и технические отношения с моделью L200. Передняя часть машин выглядит практически одинаковой, но внедорожник отличается собственным оформлением кормы.

Как заявляют инсайдеры, больших сюрпризов под капотом нового «Паджеро Спорт» ждать не стоит. Ожидается, что машина получит те же моторы, которые положены соплатформенному L200 (он же Triton). В их числе окажутся как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты, состыкованные с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Официальную премьеру новый Pajero Sport должен справить в конце 2025 года, но продажи внедорожника начнутся не раньше 2026 года.