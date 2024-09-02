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Новый Mitsubishi Pajero Sport (2026) впервые попал в объективы фотокамер

Опубликованы его дебютные шпионские фото

Текст: Алексей Шмидт
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Уже не секрет, что Mitsubishi работает над долгожданной сменой поколений своего внедорожника Pajero Sport, который в нынешней генерации появился еще в 2015 году и с тех пор остается в строю, ограничиваясь лишь локальными обновлениями. 

На днях Pajero Sport 2026 выехал на первые тесты, в ходе которых его удалось запечатлеть фотошпионам. Снимки раскрыли важные детали этого проекта.

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Автомобиль, кузов которого покрыт камуфляжем, заметили на дорогах Южной Европы. Внешне он сильно напоминает машину, которая испытывалась во время разработки пикапа Mitsubishi L200 нового поколения.

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Ожидается, что свежий Pajero Sport будет иметь важные дизайнерские и технические отношения с моделью L200. Передняя часть машин выглядит практически одинаковой, но внедорожник отличается собственным оформлением кормы. 

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Как заявляют инсайдеры, больших сюрпризов под капотом нового «Паджеро Спорт» ждать не стоит. Ожидается, что машина получит те же моторы, которые положены соплатформенному L200 (он же Triton). В их числе окажутся как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты, состыкованные с автоматической коробкой передач и системой полного привода. 

Официальную премьеру новый Pajero Sport должен справить в конце 2025 года, но продажи внедорожника начнутся не раньше 2026 года. 

Фото:Motor.es

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