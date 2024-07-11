Раскрыты простые процедуры ТО, которые упускают из виду даже сами автомеханики

Регулярное техническое обслуживание автомобиля позволяет сохранить его в хорошем состоянии на долгие годы. Но в ТО существует несколько вещей, о которых могут забывать как сами владельцы, машины, так и даже автомеханики.

Портал «Motorbiscuit» составил семерку простых процедур ТО, которые нередко упускают из виду даже сами сервисмены.

1 место – замена топливного фильтра

Многие автомобили обладают топливными фильтрами, которые необходимо менять через определенные интервалы технического обслуживания. Их задача заключается в улавливании нежелательного мусора, плавающего в топливе на пути от бака к двигателю. Если персонал автомастерской не подозревает механическую неисправность, связанную с топливом, топливные фильтры, как правило, ими полностью игнорируются.

2 место – обслуживание тормозных суппортов

Суппорты можно назвать чем-то вроде «рук», которые захватывают и прижимают тормозные колодки к диску, тем самым снижая скорость кручения колеса. Небольшие гидравлические цилиндры и смазанные скользящие штифты управляют зажимными движениями суппорта.

В идеале каждый раз при замене тормозных колодок необходимо снимать и чистить кронштейн суппорта, а затем набивать его свежей смазкой. Но часто это не интересно ни самим автовладельцам, ни автомеханикам, обслуживающим машину.

3 место – ротация шин

Пункт обслуживания автомобиля, который также стабильно игнорируется многими автомастерскими. Делается он для того, чтобы обеспечить покрышкам равномерный износ. Эксперты утверждают, что проводить ротацию шин лучше каждые 6 месяцев, либо каждые 10 тысяч километров пробега.

4 место – замена салонных воздушных фильтров

Эти детали предназначены для того, чтобы фильтровать воздух снаружи до того, как он попадет в водительское и пассажирское пространство. Внутри них нередко можно найти листья, веточки, волосы и многое другое, но проверку их чистоты большинство автомехаников считает пустой тратой времени.

5 место – замена щеток стеклоочистителя

Еще один очевидный элемент любого технического обслуживания, который не интересен большинству сервисменов. А зря, ведь он напрямую влияет на безопасность автомобиля. Со временем лопасти щеток начинают рваться и уже не обеспечивают тот уровень очищения лобового стекла, который нужен в условиях сильного дождя.

6 место – обслуживание клемм аккумулятора

Нередко в ходе ТО автомеханики забывают осмотреть клеммы аккумулятора машины, что впоследствии приводит к отказу автомобиля запускаться. Чаще всего для их чистки используется проволочная щетка, которая соскабливает грязь, а затем на клеммы наносится специальный герметик, позволяющий защитить их от воздействия влаги и соли.

7 место – обслуживание дверей

Смазка дверных петель и очистка сливов стабильно выпадают из зон контроля специалистами во время технического обслуживания автомобилей. А зря. Ржавые дверные петли будут скрипеть и изнашиваться, а загрязненные сливы, призванные вытирать воду со стекол, начнут пропускать ее в дверную панель.