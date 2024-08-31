Что будет, если перекачать шины: 3 смертельные опасности такой ошибки

Использовать давление в шинах, которое намного выше, чем рекомендуемое их производителем, может привести сразу к нескольким неприятностям. Причем некоторые из них чреваты тем, что можно подвергнуть себя и окружающих серьезной опасности.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала 3 потенциальных ситуации, связанные с перекачкой шин, которые могут закончиться ДТП в том числе с летальным исходом.

1) Повреждение боковых стенок

Первый и самый очевидный риск попадания слишком большого количества воздуха в покрышки заключается в том, что они попросту могут не выдержать такой нагрузки и лопнуть под давлением.

Это явление носит название «выброс» и при движении по шоссе может быть смертельно опасным. Если одна из шин взорвалась, особенно передняя, сохранить контроль над автомобилем на высокой скорости и остановиться будет очень сложно.

2) Проблемы с управляемостью

По мере того как давление в покрышке увеличивается, она становится жестче, а значит меньшая часть ее протектора соприкасается с дорогой. Такое развитие событий приводит к снижению сцепления с дорожным полотном и, следовательно, к худшему ускорению и торможению. А потеря контакта с дорогой и последующий занос могут стать причиной серьезной аварии.

3) Аквапланирование

Автомобильные покрышки изобилуют волнистыми каналами и канавками на своих поверхностях. И сделано это неспроста. Рисунок протектора шин спроектирован таким образом, чтобы вытеснять воду между покрышкой и дорогой.

При проезде по лужам шины могут подвергнуться так называемому «всплыванию» или аквапланированию. Опасность этого явления связана с тем, что нажатие на педаль тормоза не позволит быстро остановить машину из-за скольжения шин, а в случае, если они перекачаны, этот негативный эффект будет проявляться и на относительно невысоких скоростях.