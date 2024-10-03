Колпачки для шин: четыре причины почему от них нельзя отказываться

Неотъемлемым атрибутом колеса является его шина, которая накачивается воздухом через ниппель. На последний навинчивается специальный колпачок, но некоторые автомобилисты уверены, что эта деталь носит лишь эстетическую функцию и ее использование необязательно. Daily-Motor.Ru развеял этот миф назвав 4 причины почему от вентилей на ниппель нельзя отказываться.

Что такое колпачок на шине

Шинные клапаны контролируют поток воздуха на входе и выходе из покрышек, обеспечивая им необходимую форму и производительность. Для защиты этих клапанов на их концах устанавливаются специальные колпачки. Несмотря на то, что такие детали являются относительно недорогим автомобильным аксессуаром, они могут играть решающую роль в безопасности машины. Вот пять причин, по которым их важно использовать.

Защита от повреждений

Колпачки на ниппелях помогают блокировать попадание пыли и других частиц внутрь клапана, защищая его от возможных повреждений.

Поддержка давления в шинах

Если колпачок неисправен, отсутствует или не подходит под ниппель должным образом, пыль и грязь, попадающие внутрь клапана, могут медленно вытеснять воздух и вызывать в шинах потерю давления. Кроме того, в случае неисправного золотника заглушка позволит предотвратить медленный выход воздуха из покрышки.

Снижение трат

Подспущенная шина ускоряет износ своего протектора, а также вынуждает двигатель потреблять больше топлива. По данным «Goodyear», неправильно накачанные покрышки могут увеличить расход горючего до 3%. Вследствие этого водитель понесет дополнительные затраты на АЗС.

Завершение внешней эстетики колес

Для некоторых водителей красота превыше всего и даже такие мелкие детали, как колпачки на ниппеле, могут испортить ее своим отсутствием.

Сегодня большинство колпачков для шин изготавливаются из бюджетного пластика, но у них есть и более дорогие версии, выполненные из металла или сплавов. Они прочнее, чем пластиковые варианты, а также часто продаются со встроенным уплотнителем. Цены на такие детали начинаются от 100 рублей за комплект.