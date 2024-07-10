В Чехии показали, как будет выглядеть новый маленький кроссовер Skoda

В начале июля Skoda выложила в Сеть первые шпионские фотографии нового субкомпактного кроссовера, который должен появиться в продаже в этом году. Дизайнеры чешского портала «Auto.cz» взяли эти снимки и с помощью фотошопа сняли с машины на них камуфляж, продемонстрировав, как будет выглядеть один из самых компактных «паркетников» Skoda без маскировки.

Как видно на получившихся рендерах, новый «шкодовский» кроссовер, которому дадут имя Elroq, достанется узкая светодиодная оптика, состоящая из штрихообразных светодиодных дневных ходовых огней.

Основной блок фар расположится уровнем ниже и будет сочленен с вертикальными прорезями в бампере, имитирующими воздухозаборники.

Капот новинки получит рельефную форму, в ложбинке посередине которого разместится текстовая надпись с названием бренда, а сбоку и сзади автомобиль окажется похож на другие модели Skoda, в том числе родственный Enyaq.

Новый 4,5-метровый кроссовер «Шкоды» будет полностью электрическим. В качестве платформы для него задействуют архитектуру MEB, разработанную инженерами Volkswagen. Технические характеристики машины уже рассекречены.

Продавать автомобиль будут как в одномоторной, так и двухмоторной компоновках. Мощность первого варианта составит 170 лошадиных сил, тогда как второй обеспечит машине отдачу в 299 «сил». Емкость аккумуляторов в зависимости от версии будет равна от 55 до 82 кВт/ч.

Презентация нового кроссовера Skoda должна состояться ближе к осени.