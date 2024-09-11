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Новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq: известны сроки начала производства и старта продаж

Автомобиль станет доступен для покупателей уже очень скоро

Текст: Михаил Романченко
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Skoda близка к тому, чтобы расширить свою линейку субкомпактных SUV-моделей новым представителем этого класса. Машина получит название Kylaq и будет продаваться на мировом рынке, но на первых порах предлагать ее собираются только в Индии. Накануне стало известно о том, когда там стартует производство такого «паркетника» и когда состоится его официальный запуск.

По данным портала «MotorBeam», Skoda Kylaq встанет на конвейер уже в октябре этого года. Что касается старта его продаж, то он запланирован на начало 2025 года.

Skoda Compact SUV Teased 1

В основу машины ляжет платформа Skoda MQB A0 IN, которая уже использовалась ранее в таких проектах как: Skoda Kushaq и Slavia, а также Volkswagen Virtus и Taigun. Новинка получит стиль, реализованный посредством современного языка компании «Modern Solid». 

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Ранее в Сети появились первые тизеры этой модели, на которых видно, что Kylaq будет щеголять раздельными фарами и широкой радиаторной решеткой с вертикальными ламелями, плюс Г-образными задними фонарями. При этом другие детали его экстерьера пока засекречены.

Skoda Compact SUV Rear Teased 1

Ожидается, что новый компактный кроссовер Skoda будет иметь гораздо более короткую колесную базу, чем его родственник Kushaq, а также получит более узкие передние и задние свесы, чтобы уложиться в длину до 4 метров. 

Арсенал машины, скорее всего, включит в себя: камеру кругового обзора и усовершенствованную систему помощи водителю (ADAS), а в список моторов новинки войдут литровый 3-цилиндровый турбобензиновый двигатель, выдающий 115 «сил» и 178 Нм крутящего момента.

Что касается вариантов трансмиссий, то они включат в себя 6-скоростную МКПП или 6-диапазонную АКП.

Фото:SRK Designs, Skoda

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