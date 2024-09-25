Skoda Kodiaq первого поколения научили быть пуленепробиваемым

Второе поколение популярного семейного кроссовера Skoda Kodiaq в строю с осени 2023 года, но отпускать первую генерацию этой модели на покой автопроизводитель пока не готов. Более того, накануне у этого «паркетника» появилась новая пуленепробиваемая версия.

Разработкой машины занималась компания UTAC Special Vehicles, заключившая со Skoda соглашение о сотрудничестве. Проект Kodiaq Armored основан на успехе Superb Armored, продажи которого с 2018 года по всему миру составили почти 500 единиц.

Утверждается, что бронированный «Кодиак» сертифицирован по стандартам PAS 300 и PAS 301, что гарантирует его соответствие строгим критериям безопасности. Машина прошла обширные испытания, в том числе массовым обстрелом более чем 200 патронами.

Кузов автомобиля изготовлен из пулестойкого стекла и бронированной стали, которые обеспечивают ему комплексную защиту от огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Чтобы справиться с возросшим весом из-за брони разработчикам кроссовера пришлось модернизировать не только его подвеску, но и тормоза.

Внутри автомобиль оснастили системой аварийного освещения, а также усовершенствованным узлом связи. Хаб укомплектован 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддерживает GPS, а также интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.