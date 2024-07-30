Самый дешевый кроссовер Skoda представят в августе

Skoda готовится объявить официальное название своего нового кроссовера длиной менее 4 метров. Накануне пресс-служба чешской автомобильной марки назвала дату, когда состоится премьера этой модели. Новинку обещают представить уже через несколько недель.

Субкомпактный «вседорожник», который расположится на нижней ступени в иерархии SUV-моделей «Шкоды», дебютирует 21 августа 2024 года, но продажи машины начнутся не раньше первого квартала 2025-го. В ее основу должна лечь архитектура MQB-A0-IN, которая ранее использовалась компанией при создании моделей Kushaq и Slavia.

Автомобилю достанется укороченная колесная база, фирменная решетка радиатора Skoda и раздельная головная оптика, а также получит ряд общих черт с соплатформенниками.

В оснащение новинки точно войдет информационно-развлекательная система с «парящим» сенсорным экраном, цифровая приборная панель с подсветкой вокруг, порты USB-C и многое другое.

Двигатель новый субкомпакт Skoda должен позаимствовать у кроссовера Kushaq. В качестве него выступит литровый бензиновый турбомотор на 115 лошадиных сил и 178 Нм, агрегатированный как 6-ступенчатой «механикой», так и 6-скоростным классическим «автоматом».

Конкурировать пока безымянному новому «паркетнику» Skoda придется с Kia Sonet, Hyundai Venue, а также другими представителями этого сегмента на развивающихся рынках.