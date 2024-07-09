Стал известен второй вариант двигателя для нового Nissan Patrol (Y63) 

Одной из главных премьер компании Nissan, запланированных на ближайшее время, является новое поколение рамного внедорожника Patrol. Следующая генерация этой модели, которая получит внутризаводской индекс Y63, должна дебютировать до конца этого лета. На днях о ней появились свежие технические подробности, затрагивающие линейку двигателей.

Ранее инсайдеры сообщали о том, что в грядущем свежем поколении «Патролу» предстоит переход на шестицилиндровый двигатель, который сменит устаревший 5,6-литровый V8.

В качестве него назывался 3,5-литровый битурбированный мотор, известный по новому Infiniti QX80. Но, как выяснилось накануне, помимо него японский внедорожник предложат с 3,8-литровым «атмосферником» VQ38DD.

Последний известен тем, что устанавливается исключительно на североамериканский пикап Nissan Frontier, где выдает 310 лошадиных сил и 381 Нм крутящего момента.

Вместе с новой линейкой моторов Patrol должен заметно преобразиться внешне. По слухам, машине достанется совершенно иной дизайн, который сделает автомобиль еще более брутальным по сравнению с предшественником.

В качестве главного конкурента для нового «Патруля» выступит внедорожник Toyota Land Cruiser 300.