На продажу выставили очень редкий Mercedes CLK DTM AMG

2005-й стал годом успеха компании Mercedes-Benz в чемпионате мира DTM. Отметить его было решено выпуском крайне эксклюзивной модели, производство которой ограничили всего 100 единицами. Один из таких автомобилей выставили на продажу на портале «Curated».

Машина, шасси которого имеет номер WDB2093421F151377, окрашена в серебристый цвет. Ее пробег составляет всего 5 тысяч 788 километров.

Инженеры Mercedes CLK DTM AMG постарались сделать его максимально вдохновленным гонками. Автомобилю достались большие арки, спортивные колеса, ковшеобразные сиденья, а также заметный спойлер из углеволокна.

Под капотом машины скрывается 5,4-литровый мотор M113 V8 с турбонаддувом, соответствующим образом модифицированный с помощью обновлений, таких как 4-клапанные головки цилиндров и компрессор Eaton. В итоге двигатель способен развивать до 587 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

CLK DTM AMG разрабатывался для того, чтобы быть супер-производительным, поэтому его постарались сделать очень динамичным. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 3,8-секунды.

Выставленная на продажу 2-дверка поставляется с оригинальным набором инструментов и отчетом Carfax. Сколько за нее просят – неизвестно. Цена машины не указана и предлагается только потенциальным покупателям по запросу.