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Мини-Гелик показали на первых неофициальных изображениях

Он будет почти такой же крутой, как большая версия

Текст: Алексей Шмидт
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В сентябре прошлого года Mercedes-Benz анонсировал появление миниатюрной версии внедорожника G-Class. Тогда говорилось, что премьера этой модели состоится в 2026 году, а сам автомобиль унаследует многие черты у своего крупного собрата, но при этом окажется машиной совершенно иного типа. 

Дизайнеры «Q Cars», взяв за основу все известные об это проекте подробности, подготовили первые рендерные изображения «Мини-Гелика», показав, что он будет выглядеть не менее выигрышно, чем оригинал.

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Компактная версия G-Class сохранила квадратные пропорции по всему периметру, получила расширители крыльев, боковые подножки и решетку радиатора в стиле современных AMG.

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Автомобиль, показанный на картинках, назвали Mercedes-AMG Baby G. Дизайнер выкрасил его кузов в приятный оттенок синего и обул машину черные колеса, а также предусмотрел для нее полноразмерную записку, прикрепленную к задней двери. 

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Ожидается, что внедорожник будет полностью электрическим, но по-прежнему полноприводным.

Ходят слухи, что уменьшенный G-Wagen будет замахиваться на территорию Ford Bronco и Jeep Wrangler, но некоторые инсайдеры считают, что машина окажется меньше. Впрочем, в любом случае автомобиль превзойдет по габаритам Suzuki Jimny, который в Mercedes-Benz считают чересчур крошечным. 

Узнать какие размеры получит «мини-Гелик» можно будет совсем скоро. Учитывая, что внедрить эту модель в линейку штутгартцы собираются уже в 2026 году, ее дорожные тесты начнутся со дня на день.

Фото:Q Cars

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