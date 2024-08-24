Мини-Гелик показали на первых неофициальных изображениях

В сентябре прошлого года Mercedes-Benz анонсировал появление миниатюрной версии внедорожника G-Class. Тогда говорилось, что премьера этой модели состоится в 2026 году, а сам автомобиль унаследует многие черты у своего крупного собрата, но при этом окажется машиной совершенно иного типа.

Дизайнеры «Q Cars», взяв за основу все известные об это проекте подробности, подготовили первые рендерные изображения «Мини-Гелика», показав, что он будет выглядеть не менее выигрышно, чем оригинал.

Компактная версия G-Class сохранила квадратные пропорции по всему периметру, получила расширители крыльев, боковые подножки и решетку радиатора в стиле современных AMG.

Автомобиль, показанный на картинках, назвали Mercedes-AMG Baby G. Дизайнер выкрасил его кузов в приятный оттенок синего и обул машину черные колеса, а также предусмотрел для нее полноразмерную записку, прикрепленную к задней двери.

Ожидается, что внедорожник будет полностью электрическим, но по-прежнему полноприводным.

Ходят слухи, что уменьшенный G-Wagen будет замахиваться на территорию Ford Bronco и Jeep Wrangler, но некоторые инсайдеры считают, что машина окажется меньше. Впрочем, в любом случае автомобиль превзойдет по габаритам Suzuki Jimny, который в Mercedes-Benz считают чересчур крошечным.

Узнать какие размеры получит «мини-Гелик» можно будет совсем скоро. Учитывая, что внедрить эту модель в линейку штутгартцы собираются уже в 2026 году, ее дорожные тесты начнутся со дня на день.