На продажу выставили реплику первого в мире автомобиля с ДВС

3 июля 1886 года на Рингштрассе в Мангейме, Германия, был представлен Benz Patent-Motorwagen, который считается первым автомобилем в истории, приводимым в движение ДВС. Его построил Карл Бенц. На днях на одном из европейских сайтов в продажу поступила высокоточная копия этой машины, выпущенная в 1990 году.

Motorwagen сегодня можно считать отцом всех автомобилей, даже несмотря на то, что это был еще не четырехколесный транспорт, а заднеприводный трехколесный велосипед. Впрочем, он уже включал в себя множество новшеств, таких как дизайн Benz.

Более того, он был построен на стальной трубе с деревянными панелями, обладал колесами со стальными дисками и цельной резиной, а также реечным рулевым управлением, которое поворачивало переднее колесо.

Выставленный на продажу автомобиль, являющийся репликой самой первой машины с двигателем внутреннего сгорания, имеет интересную историю. В 2011 году он участвовал в выставке в Пеббл-Бич, где за его рулем проехал сам Стирлинг Мосс (знаменитый автогонщик).

За 24-летнее существование автомобиль успел побывать в двух коллекциях, а теперь ему предстоит найти нового владельца.

Оснащение автомобиля, судя по описанию к объявлению, включает в себя одноцилиндровый двигатель объемом 750 кубических сантиметров. Его мощность равна 3/4 лошадиным силам. В паре с мотором работает трансмиссия с передачами для переднего и заднего года. В арсенал машины входят также: задние фрикционные тормоза и эллиптические задние амортизаторы с жесткой осью.

Стоит копия первого в мире автомобиля с ДВС 49 тысяч 500 евро или почти 5 миллионов рублей по действующему валютному курсу.