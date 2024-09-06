Вот как может выглядеть Mercedes-Benz S-Class будущего

Mercedes EQS и S-Class объединятся к 2030 году. Судьба этих флагманов штутгартского концерна уже предрешена. Ранее генеральный директор Mercedes-Benz Ола Коллениус раскрыл планы относительно развития линейки самых дорогих седанов, в рамках которой «Эска» перейдет на электрическую тягу и переберется на новую платформу MB.EA Large.

Дизайнеры «Motor1» решили пофантазировать на тему будущего S-Class, показав, как эта 4-дверка бизнес-класса может выглядеть, когда станет полноценным электромобилем. И, что самое интересное, судя по получившемуся рендеру, ей предстоит сильно отличаться от модели EQS.

Пока в Mercedes не спешат раскрывать, какой будет дизайнерская философия ее будущих моделей, но вполне вероятно штутгартцы последуют примеру конкурентов из BMW и Audi, чьи электрические автомобили обладают футуристичным внешним видом.

Показанный на неофициальном изображении «батарейный» S-Class отличается угловатыми и выразительными формами, а также имитацией решетки радиатора, которая, судя по всему, будет обладать подсветкой. Машина щеголяет новой оптикой с необычной синей полосой, проходящей от крыла к крылу, а также оснащена традиционной эмблемой в виде трехлучевой звезды, установленной на старый манер на капоте автомобиля.

Другие интересные моменты неофициального дизайн-проекта нового S-Class включают в себя скрытые в кузове дверные ручки и наличие камер вместо традиционных наружных зеркал, что должно заметно улучшить аэродинамику электромобиля и слегка увеличить его дальность хода.

Никаких подробностей о силовом агрегате флагмана немецкой марки пока нет. Впрочем, инсайдеры полагают, что мы можем стать свидетелями дебюта в этой модели батареи нового поколения (возможно даже твердотельной).

Так или иначе, пока все это лишь домыслы и куда более достоверная информация о проекте появится не раньше, чем через несколько лет.