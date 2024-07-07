Китайский подражатель Jeep показывает, как нельзя ездить по бездорожью

«Поднебесный» внедорожник BAIC BJ40, который за сходство в дизайне с продукцией компании Jeep называют «китайским Wrangler», появился в 2013 году. В августе 2023 года машина встала на конвейер завода «Автотор» в Калининграде и сейчас продается в России официально.

Накануне Daily-Motor.Ru обнаружил в Сети видеоролик из Китая, в котором BJ40 участвует в каком-то местном автомобильном шоу. Причем в качестве не простого внедорожника, а настоящего монстр-трака.

Машина на полном ходу перелетает через раздавленные легковушки, а затем не сбавляя скорость перепрыгивает через другие препятствия у себя на пути (бетонные барьеры и деревянные бревна), теряя в полете расширитель колесной арки и едва не врезаясь в толпу зрителей.

Ролик обрывается на самом интересном месте, так что оценить, насколько серьезными оказались повреждения автомобиля, невозможно.

Разумеется, речь идет далеко не о стоковом BAIC BJ40, а о его кастомной версии. Машина отличается от заводского внедорожника увеличенным дорожным просветом, а также более массивными покрышками и экспедиционной корзиной на крыше.