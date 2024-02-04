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У «китайского УАЗика» появится современная версия

Его сделают похожим на Jeep Wrangler

Текст: Михаил Романченко
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Компания BAW выпускала внедорожник BJ212, создававшийся для китайской армии, с далекого 1965 года. Машина была построена на платформе советского автомобиля ГАЗ-69 и в 2022 году была осовременена, лишившись приставки BJ и получив модернизированную подвеску.

Но, похоже, руководство BAW это не устроило и на ее замену уже спешит совершенно новый внедорожник.

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Накануне «поднебесные» СМИ опубликовали серию фотографий современной версии «китайского УАЗика», судя по которой машина сохранит ряд черт, характерных для оригинальной модели BJ212 (в том числе круглые фары и радиаторную решетку с тремя горизонтальными прорезями), но обзаведется более классическими бамперами и другой крышкой багажника.

Изменения должны сделать экстерьер автомобиля более похожим не на отечественный «УАЗ Хантер», а на американский Jeep Wrangler.

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Вместе с новым оформлением передней и задней частей кузова новинка BAW вырастет в размерах, получив более просторный салон, а также сможет похвастать совершено новым шасси с пружинными подвесками и уменьшенным клиренсом. 

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Какой двигатель расположится под капотом новинки пока неизвестно, но актуальный 212-й оснащается 2,4-литровым турбомотором от компании Mitsubishi, выдающим 211 л.с.

Сроки дебюта рамного внедорожника не раскрываются. Впрочем, начало его испытаний говорит о том, что до премьеры машины может оставаться не так и много времени (возможно около года). 

Фото:Автопоток

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