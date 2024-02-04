У «китайского УАЗика» появится современная версия

Компания BAW выпускала внедорожник BJ212, создававшийся для китайской армии, с далекого 1965 года. Машина была построена на платформе советского автомобиля ГАЗ-69 и в 2022 году была осовременена, лишившись приставки BJ и получив модернизированную подвеску.

Но, похоже, руководство BAW это не устроило и на ее замену уже спешит совершенно новый внедорожник.

Накануне «поднебесные» СМИ опубликовали серию фотографий современной версии «китайского УАЗика», судя по которой машина сохранит ряд черт, характерных для оригинальной модели BJ212 (в том числе круглые фары и радиаторную решетку с тремя горизонтальными прорезями), но обзаведется более классическими бамперами и другой крышкой багажника.

Изменения должны сделать экстерьер автомобиля более похожим не на отечественный «УАЗ Хантер», а на американский Jeep Wrangler.

Вместе с новым оформлением передней и задней частей кузова новинка BAW вырастет в размерах, получив более просторный салон, а также сможет похвастать совершено новым шасси с пружинными подвесками и уменьшенным клиренсом.

Какой двигатель расположится под капотом новинки пока неизвестно, но актуальный 212-й оснащается 2,4-литровым турбомотором от компании Mitsubishi, выдающим 211 л.с.

Сроки дебюта рамного внедорожника не раскрываются. Впрочем, начало его испытаний говорит о том, что до премьеры машины может оставаться не так и много времени (возможно около года).