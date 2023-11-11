Вместо Land Cruiser 300: в России будут продавать новый большой рамный китайский внедорожник

Китайский автопроизводитель BAIC уже успел отметиться в истории автопрома страны, в этом году став партнером калининградского завода «Автотор», где сейчас собирают четыре модели этой компании: седан U5 Plus, кроссоверы X35 и X55, а также рамный внедорожник BJ40.

Вскоре к ним может присоединиться еще один представитель сегмента SUV, который ни много ни мало позиционируется как конкурент знаменитого Toyota Land Cruiser 300, хотя спереди чем-то напоминает Jeep.

По информации инсайдеров, знакомых с ситуацией в стане отечественного офиса «поднебесного» автогиганта, в начале следующего года (с января по март) линейка моделей BAIC в РФ пополнится полноразмерным внедорожником BJ60. Этот автомобиль появился в КНР в середине прошлого года и представляет собой прямого соперника для японского «трехсотого».

По длине «китаец» даже превосходит Toyota LC300. Этот показатель в случае с ним переваливает за 5 метров, а разница в остальных габаритах между машинами минимальна.

В «Поднебесной» машину продают как с гибридной силовой установкой на базе 2-литровой «наддувной четверки» мощностью 267 лошадиных сил, так и с 2-литровым дизельным 163-сильным агрегатом и электронным довеском в виде стартер-генератора.

Конструкция автомобиля – рамная, сзади установлен неразрезной мост, а подключаемый полный привод обладает тремя блокировками.

Пока речь идет о прямых поставках BJ60 из Китая, но не исключено, что в перспективе этот внедорожник будет локализован в России на «Автоторе».

Сколько будет стоить китайский аналог Land Cruiser 300 пока сказать сложно, но на родине за него просят от 239 тысяч 800 юаней или чуть больше 3 миллионов рублей по нынешнему валютному курсу.