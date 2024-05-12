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Новый «китайский уазик» впервые показался на фото без камуфляжа

Дальний родственник ГАЗ-69 может добраться до России

Текст: Алексей Шмидт
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Компания BAIC, с недавних пор представленная официально в том числе на российском рынке, работает над новой внедорожной моделью. Автомобиль позиционируется как преемник легендарного «китайского уазика», сходившего с конвейера с далекого 1965 года (Beijing Jeep 212). Накануне в Сеть утекли шпионские снимки этой новинки BAIC, кузов которой впервые не был замаскирован. 

Несмотря на общие внешние черты, роднящие машину с оригинальным BJ212 (брутальный кузов, круглые фары, высокий капот и классическая решетка радиатора), новинка BAIC получит на 100-процентов собственные детали. 

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Внедорожник сможет похвастаться массивным приподнятым капотом с небольшими выштамповками и воздухозаборником, круглой светодиодной оптикой размером 7 дюймов, продвинутым передним бампером сложной конструкции и шноркелем. 

Сзади машине достанутся вертикальные блоки с вписанными в них круглыми диодными фонарями и открытая «запаска», установленная на пятой двери.

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Под капотом 5-дверного внедорожника ждут появления 2-литрового бензинового турбомотора от Mitsubishi, связку которому составит восьмискоростной «автомат». Машина заявлена как полноприводная с системой 4×4, реализованной по типу парт-тайм.

В продажу на родине современная версия китайского «потомка» ГАЗ-69 поступит в ближайшие месяцы и, возможно, в определенный момент доберется до России. 

Фото:Autohome

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