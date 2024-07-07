Новый Mitsubishi Pajero впервые показали как снаружи, так и внутри

Слухи о том, что Mitsubishi собирается возродить легендарный внедорожник Pajero, пришли из Японии еще в прошлом году. Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» утверждали, что для автомобиля придумали новое амплуа и отныне он будет не утилитарным «проходимцем», а роскошным внедорожником. «CarsCoops» проанализировал всю известную информацию о новом «Паджеро» и подготовил его неофициальные изображения. Причем как снаружи, так и внутри.

Автор рендеров в лице художника Джоша Бирнса уверен, что новому Pajero предстоит перенять нынешний фирменный стиль у актуальной линейки моделей Mitsubishi. Показанный на изображениях внедорожник получил традиционное для компании X-образное обрамление решетки радиатора, но выполненное не из хрома, а из глянцевого пластика.

Бампер машины выглядит максимально строго и обладает широкой серебристой «губой». Под кромкой капота расположились узкие светодиодные фары, а основной блок оптики установлен уровнем ниже и представляет собой три вертикальных фонаря.

Слегка разбавляют общую картину двери с необычными выштамповками посередине и сверху, оквадраченные колесные арки, прикрытые глянцевым пластиковым обвесом, а также узкие черные накладки на задних стойках, создающие эффект «парящей» крыши.

По мнению зарубежного дизайнера, не менее интересно будет смотреться и салон нового Pajero. Внутреннее убранство возрожденного внедорожника должно удивить простором и современным наполнением.

Считается, что машине достанется цифровая комбинация приборов, отдельно стоящий блок управления мультимедийной системой, необычного вида передняя панель, компактный селектор АКПП, беспроводная зарядка для смартфона, а также сиденья с ромбовидной прострочкой.

Ожидается, что в основу нового «Паджеро» ляжет модернизированный вариант «тележки» CMF-C/D. Использование этой архитектуры практически гарантирует применение под капотом гибридной силовой установки на базе 2,4-литрового ДВС, известной по кроссоверу Outlander PHEV. В случае с Pajero ожидается, что ее мощность превысит отметку в 382 л.с.

Продаваться новому «Паджеро» предстоит в сегменте роскошных кроссоверов и внедорожников и конкурировать там с моделями от BMW X7 до Lexus GX. Премьеру машины ждут ориентировочно в 2017 году.