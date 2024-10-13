Новый Mitsubishi Pajero обрел форму на свежих рендерах

Слухи о скором появлении нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero усиливаются. Масло в огонь подливают японские СМИ, которые то и дело публикуют отдельную инсайдерскую информацию о новинке местного автопроизводителя.

На днях это в очередной раз сделал японский авторитетный журнал «Best Car», дополнивший текст рендерными изображениями возрожденного «Паджеро».

Авторы изображений нарисовали свежий Pajero сразу в двух вариантах дизайна – роскошного кроссовера (красный автомобиль), которому предстоит навязать соперничество Range Rover, а также в версии классического утилитарного внедорожника (серая машина).

Проекты выглядят совершенно иначе с точки зрения дизайна, что хорошо отражает противоречивую информацию о технической составляющей этой модели.

Журналисты из «страны восходящего солнца» предполагают, что машину могут построить на платформе Outlander PHEV. В таком случае это будет классический «паркетник», ориентированный под езду по асфальту.

Вместе с тем, другие источники утверждают, что в качестве основы для нового Pajero может выступить пикап Triton (L200) нового поколения, что гарантирует внедорожнику продвинутые качества на офф-роуде.

Каким окажется окончательный выбор руководства Mitsubishi пока можно только догадываться, но одно можно сказать точно. Возрождения «Паджеро» придется подождать как минимум еще несколько лет. Ориентировочный срок премьеры этой модели – 2027 год.