У Mitsubishi Mirage G4 появилась новая «черная» версия

Недорогой седан Mitsubishi Mirage G4 пользуется высокой популярностью на азиатском рынке, где является одним из самых бюджетных предложений в своем сегменте.

Машина продается на протяжении 10 лет практически без изменений. А те, что происходят с автомобилем, связаны лишь с незначительными доработками и появлением спец-версий. Недавно этот список пополнился новым вариантом, который получил название Black Series.

Главные отличия «черной» модификации, которую хотят продавать ограниченным тиражом, сводятся к небольшим доработкам по части экстерьера. Переделанный «Мираж» щеголяет боковыми зеркалами и легкосплавными колесами, выкрашенными в черный цвет. Кроме них аналогичную палитру получили ламели решетки радиатора, лишившиеся хрома.

Внутри Mirage Black Series отличается от стандартной модели наличием специальной амбиентной подсветки, освещающей пол и центральную консоль. На этом все доработки заканчиваются.

Технических новшеств в скромном малолитражном седане нет и не предвидится. На данный момент над будущим этой модели висит огромный знак вопроса, но в Mitsubishi пообещали, что будут продолжать выпуск таких машин до тех пор, пока на них есть спрос.

Ценник на Mirage G4 Black Series в Азии начинается от 17 тысяч 580 долларов или примерно от 1,7-миллиона рублей по действующему курсу.