ДомойАвтоновости сегодняУ Mitsubishi Mirage G4 появилась новая «черная» версия

У Mitsubishi Mirage G4 появилась новая «черная» версия

Популярный японский «бюджетник» обзавелся новым исполнением

Текст: Алексей Шмидт
mitsubishi mirage g4 black series 2025 1 1728292387

Недорогой седан Mitsubishi Mirage G4 пользуется высокой популярностью на азиатском рынке, где является одним из самых бюджетных предложений в своем сегменте. 

Машина продается на протяжении 10 лет практически без изменений. А те, что происходят с автомобилем, связаны лишь с незначительными доработками и появлением спец-версий. Недавно этот список пополнился новым вариантом, который получил название Black Series. 

mitsubishi mirage g4 black series 2025 2 1728292387

Главные отличия «черной» модификации, которую хотят продавать ограниченным тиражом, сводятся к небольшим доработкам по части экстерьера. Переделанный «Мираж» щеголяет боковыми зеркалами и легкосплавными колесами, выкрашенными в черный цвет. Кроме них аналогичную палитру получили ламели решетки радиатора, лишившиеся хрома.

Автоновости, которые вы могли пропустить

Внутри Mirage Black Series отличается от стандартной модели наличием специальной амбиентной подсветки, освещающей пол и центральную консоль. На этом все доработки заканчиваются.

mitsubishi mirage g4 black series 2025 4 1728292386

Технических новшеств в скромном малолитражном седане нет и не предвидится. На данный момент над будущим этой модели висит огромный знак вопроса, но в Mitsubishi пообещали, что будут продолжать выпуск таких машин до тех пор, пока на них есть спрос. 

mitsubishi mirage g4 black series 2025 3 1728292386

Ценник на Mirage G4 Black Series в Азии начинается от 17 тысяч 580 долларов или примерно от 1,7-миллиона рублей по действующему курсу. 

Фото:Mitsubishi

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+