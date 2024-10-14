Новый 7-местный вседорожник Mitsubishi показали на первых изображениях

Mitsubishi готовится к премьере некоего нового 7-местного вседорожника, который пока значится в качестве концепт-кара. Многие журналисты поспешили дать ему название Adventure, а другие окрасили его свежим Pajero Sport, либо трехрядным вариантом модели XForce.

Официальные тизеры концепт-кара нового кроссовера Mitsubishi

Разработчики машины пока хранят о проекте молчание, но дизайнеров «Top Gear» это не устраивает и они подготовили серию рендеров нового семиместного SUV Mitsubishi в серийном внешнем виде.

Спереди автомобиль, представленный на неофициальных изображениях, щеголяет знакомым вариантом оформления Dynamic Shield с высокой квадратной решеткой радиатора вместо трапециевидной в модели XForce, а также получает широкие расширители крыльев из пластика, что делает его профиль более мускулистым.

Корма автомобиля на рендерах выглядит как вариация задней части бюджетного «паркетника» XForce с номерным знаком, расположенным на задней двери, а также так называемой «пярящей крышей» со стойками, выкрашенными в черный цвет.

Официальные характеристики будущей модели Mitsubishi не раскрываются, но если машина будет работать на той же субкомпактной платформе, что модели Xpander и XForce, под ее капотом стоит ждать появления знакомого 1,5-литрового бензинового мотора MIVEC 4A91 мощностью 104 лошадиные силы.

Альтернативным вариантом может стать гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового ДВС, работающего по циклу Аткинсона. Связку ему составит электромотор, обеспечивающий агрегату совокупную отдачу в 114 л.с. и 255 Нм момента.

Спереди новинка Mitsubishi получит независимую подвеску McPherson, а сзади будет использовать компактную торсионную балку, которая поможет освободить место для установки сидений третьего ряда.

Премьера свежего 7-местного SUV японской компании состоится в 2025 году.