Это самые безопасные автомобили, которые продаются сегодня на рынке

Для того, чтобы получить награду Top Safety Pick+ от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) автомобилям необходимо не только пройти множество тестов, предназначенных для имитации реальных сценариев аварий, но и продемонстрировать образцовое поведение во всем спектре краш-тестов плюс в работе важных систем машины (от света фар до водительских ассистентов).

Все это привело к тому, что большинство еще недавно считавшихся безопасными автомобилями выпали из рейтинга. Но в нем по-прежнему остались машины, соответствующие строгим правилам IIHS.

Портал «Jalopnik» проанализировал свежие результаты краш-тестов и составил список из автомобилей, обладающих лучшей безопасностью в случае ДТП. Все они получили награду в 2024 году Top Safety Pick+, что соответствует максимальной оценке в серии краш-тестов.

Самые безопасные автомобили в 2024 году по версии IIHS:

Acura Integra

Mazda 3 (седан и хэтчбек)

Toyota Prius

Honda Accord

Hyundai Ioniq 6

Genesis G80 (в том числе его электрическая версия)

Genesis G90

Genesis GV60

Hyundai Ioniq 5

Honda HR-V

Hyundai Kona

Mazda CX-30

Mazda CX-50

Ford Explorer

Kia Telluride

Mazda CX-90 (в том числе гибридная версия PHEV)

Nissan Pathfinder

Subaru Ascent

Acura MDX

BMW X3

Genesis GV80

Lincoln Nautilus

Mercedes-Benz GLE

Tesla Model Y

Rivian R1T

Напомним, накануне стало известно о том, что крупнейшие автопроизводители подали протест против ужесточения правил работы системы автоматического экстренного торможения (AEB). По их мнению, этот шаг приведет не только к удорожанию машин, но будет иметь околонулевую эффективность с точки зрения безопасности водителей и пассажиров.