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Это самые безопасные автомобили, которые продаются сегодня на рынке

Найдите свой в итоговом списке

Текст: Михаил Романченко
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Для того, чтобы получить награду Top Safety Pick+ от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) автомобилям необходимо не только пройти множество тестов, предназначенных для имитации реальных сценариев аварий, но и продемонстрировать образцовое поведение во всем спектре краш-тестов плюс в работе важных систем машины (от света фар до водительских ассистентов). 

Все это привело к тому, что большинство еще недавно считавшихся безопасными автомобилями выпали из рейтинга. Но в нем по-прежнему остались машины, соответствующие строгим правилам IIHS.

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Портал «Jalopnik» проанализировал свежие результаты краш-тестов и составил список из автомобилей, обладающих лучшей безопасностью в случае ДТП. Все они получили награду в 2024 году Top Safety Pick+, что соответствует максимальной оценке в серии краш-тестов.

Самые безопасные автомобили в 2024 году по версии IIHS:

  • Acura Integra
  • Mazda 3 (седан и хэтчбек)
  • Toyota Prius
  • Honda Accord
  • Hyundai Ioniq 6
  • Genesis G80 (в том числе его электрическая версия)
  • Genesis G90 
  • Genesis GV60
  • Hyundai Ioniq 5
  • Honda HR-V
  • Hyundai Kona
  • Mazda CX-30
  • Mazda CX-50
  • Ford Explorer
  • Kia Telluride
  • Mazda CX-90 (в том числе гибридная версия PHEV)
  • Nissan Pathfinder
  • Subaru Ascent
  • Acura MDX
  • BMW X3
  • Genesis GV80
  • Lincoln Nautilus 
  • Mercedes-Benz GLE
  • Tesla Model Y
  • Rivian R1T

Напомним, накануне стало известно о том, что крупнейшие автопроизводители подали протест против ужесточения правил работы системы автоматического экстренного торможения (AEB). По их мнению, этот шаг приведет не только к удорожанию машин, но будет иметь околонулевую эффективность с точки зрения безопасности водителей и пассажиров. 

Источник:Jalopnik
Фото:IIHS

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