Это самые безопасные автомобили, которые продаются сегодня на рынке

Для того, чтобы получить награду Top Safety Pick+ от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) автомобилям необходимо не только пройти множество тестов, предназначенных для имитации реальных сценариев аварий, но и продемонстрировать образцовое поведение во всем спектре краш-тестов плюс в работе важных систем машины (от света фар до водительских ассистентов).
Все это привело к тому, что большинство еще недавно считавшихся безопасными автомобилями выпали из рейтинга. Но в нем по-прежнему остались машины, соответствующие строгим правилам IIHS.
Портал «Jalopnik» проанализировал свежие результаты краш-тестов и составил список из автомобилей, обладающих лучшей безопасностью в случае ДТП. Все они получили награду в 2024 году Top Safety Pick+, что соответствует максимальной оценке в серии краш-тестов.
Самые безопасные автомобили в 2024 году по версии IIHS:
- Acura Integra
- Mazda 3 (седан и хэтчбек)
- Toyota Prius
- Honda Accord
- Hyundai Ioniq 6
- Genesis G80 (в том числе его электрическая версия)
- Genesis G90
- Genesis GV60
- Hyundai Ioniq 5
- Honda HR-V
- Hyundai Kona
- Mazda CX-30
- Mazda CX-50
- Ford Explorer
- Kia Telluride
- Mazda CX-90 (в том числе гибридная версия PHEV)
- Nissan Pathfinder
- Subaru Ascent
- Acura MDX
- BMW X3
- Genesis GV80
- Lincoln Nautilus
- Mercedes-Benz GLE
- Tesla Model Y
- Rivian R1T
Напомним, накануне стало известно о том, что крупнейшие автопроизводители подали протест против ужесточения правил работы системы автоматического экстренного торможения (AEB). По их мнению, этот шаг приведет не только к удорожанию машин, но будет иметь околонулевую эффективность с точки зрения безопасности водителей и пассажиров.