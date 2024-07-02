Автопроизводители коллективно выступили против важной системы активной безопасности

Мировые автопроизводители объединились против новых правил системы автоматического экстренного торможения (AEB), утверждая, что помощник слишком дорог и непрактичен.

Власти США хотят, чтобы автопроизводители сделали автоматическое экстренное торможение обязательным на скорости до 100 километров в час, а такие бренды, как Stellantis, Mercedes-Benz и Honda, недовольны новой инициативой.

Альянс автомобильных инноваций (AAI) — лоббистская организация, появившаяся еще в 60-х, в которую входят крупнейшие автопроизводители от Honda и Mercedes-Benz до Jaguar Land Rover, Volkswagen, Volvo и других, подал протест против некоторых правил AEB в организацию NHTSA.

В 2016 году несколько автопроизводителей добровольно согласились добавить системы автоматического экстренного торможения в большинство своих моделей, а американские чиновники хотели сделать собственный протокол тестирования AEB более строгим.

Последние правила требуют, чтобы системы AEB могли автоматически останавливать автомобиль на скорости до 150 км/ч и эффективно работать, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством на скорости до 100 км/ч.

«Новые стандарты безопасности транспортных средств, которые мы завершили сегодня, спасут сотни жизней и предотвратят десятки тысяч травм каждый год», — заявил министр транспорта США Пит Буттиджич во время принятия закона.

Однако автопроизводители считают, что новые правила просто слишком дороги и неэффективны, добавляя, что им придется переложить связанные с ними расходы на потребителя.