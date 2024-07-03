В Россию приехал самый популярный пикап в мире

Большинство автомобилей Toyota являются неоспоримыми бестселлерами в своих сегментах. И категория пикапов здесь не исключение. Накануне выяснилось, что один из представителей класса утилитарных грузовичков прибыл на российский рынок. Его «фишкой» является важное обстоятельство – он самый популярный пикап на планете.

По информации Daily-Motor.ru, «серые» автосалоны начали торговлю в России новыми Toyota Hilux. Автомобили, как и все остальные машины этой компании, были ввезены в РФ по параллельным схемам без какого-либо участия самого автопроизводителя.

Список вариантов пикапов оказался широк и включает в себя грузовички как с 2,7- и 4-литровыми бензиновыми моторами на 166 и 238 л.с., так и 2,4-, а также 2,8-литровыми дизельными двигателями, выдающими 150 и 200 лошадиных сил соответственно.

Особенностью Toyota Hilux можно назвать спрос на этот автомобиль в мире. Так, согласно свежей статистике, собранной «JATO Dynamics», по итогам 2023 года было продано более 600 тысяч «Хайлаксов», что сделало эту модель «Тойоты» самым популярным пикапом в мире (она с большим отрывом опередила Ford Ranger и Isuzu D-Max).

Кроме того, Hilux оказался единственным представителем сегмента пикапов, который вошел в десятку мировых бестселлеров за прошлый год, расположившись на восьмом месте.

Сколько стоит самый желанный пикап на планете? В России за новые экземпляры этой модели просят от 5 миллионов 399 тысяч 999 до 8 миллионов рублей.