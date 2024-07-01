Новый Nissan Patrol (Y63) могут представить уже в конце лета

Те, кто ждет появления Nissan Patrol нового поколения, можно назвать самыми терпеливыми людьми на свете. Актуальный внедорожник продается уже на протяжении 14 лет и, казалось, будет оставаться в нынешней генерации еще долго.

Впрочем, если верить слухам из Японии, а также информации от самого «Ниссан», премьера свежего «Патрола» уже не за горами. Более того, до нее осталось максимум 2 месяца.

По словам председателя американского офиса Nissan Джереми Папена, заявление которого цитирует портал «Top Gear», презентация нового поколения Patrol (Y63) состоится этим летом, а журналисты уверены, что машину покажут до конца августа.

Примерно в это же время большинство автопроизводителей в США начинают демонстрировать свои автомобили следующего модельного года, так что этот срок отлично вписывается для потенциальной презентации новинки.

Роскошный близнец нового Patrol в лице Infiniti QX80 (на фото выше) дебютировал еще весной. Машину представили в апреле 2024 года. Ожидается, что часть функций этой модели переберется в Nissan, а именно программное и аппаратное обеспечение. Другие подробности о проекте пока умалчиваются.

Что касается североамериканской копии Patrol, известной как Armada, но в новом поколении она также окажется идентична глобальной модели за исключением незначительных изменений в дизайне бамперов и светотехники.