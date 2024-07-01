Новый 7-местный кроссовер Dacia появится осенью и окажется чуть дороже Duster

Dacia подтвердила сроки премьеры нового кроссовера Bigster, который должен стать флагманом в SUV-линейке этого румынского автопроизводителя. Согласно информации, раскрытой представителями компании, дебют новой модели, построенной на платформе Renault Duster, запланирован на осень этого года.

Как пишет французский портал «Motors Actu», Dacia собирается привезти серийную версию кроссовера Bigster на автосалон в Париже, который пройдет в период с 14 по 20 октября 2024 года. При этом в продажу машина поступит только в начале 2025 года.

Ранее стало известно, что Bigster будет спроектирован на той же архитектуре, что и кроссовер Dacia Duster третьего поколения (CMF-B). Главным отличием этой модели от ее «младшего» родственника станет удлиненный кузов (4,6-метра против 4,3-метра у «Дастера»), а также наличие в салоне трех рядов сидений (в «топовых» версиях).

Информации о двигателях нового «паркетника» Dacia пока нет, но ходят слухи, что агрегатная линейка переедет из Duster в Bigster практически без изменений.

На первых порах продавать новинку Dacia будет только в переднеприводной версии, но затем у ее 7-местного кроссовера появится еще и вариант 4WD.

Ценовая политика румынского автопроизводителя и головной компании Renault в отношении Bigster пока не раскрыта, однако французские СМИ пишут, что машина должна оказаться примерно на 3 тысячи евро (275 тысяч рублей) базового Duster третьего поколения, за который в Европе сейчас просят от 18 тысяч 950 евро (1,7 миллиона рублей).