Новый кроссовер Dacia Bigster представили официально

Длительное ожидание, начавшееся еще в 2021 году, завершилось. В Европе состоялась официальная премьера нового кроссовера румынского бренда Dacia, получившего имя Bigster. Как и ожидалось, автомобиль оказался старшим братом бестселлера Duster и вскоре поступит в продажу в Европе.

Новый Bigster оказался близок по философии к своему прототипу трехлетней давности, но одновременно с этим копирует многие визуальные решения, примененные в новом поколении Duster. Световые кластеры машины выполнены с использованием LED-элементов и обладают световой подписью в форме буквы Y. Боковины прикрыты угловатым пластиком, который обрамляет как колесные арки, так и двери, и плавно перетекает в бамперы.

Длина нового Bigster равна 4,6-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,7-метрам. Расстояние между осями автомобиля составляет 2,7-метра.

Внутри новый кроссовер Dacia вопреки слухам установлено только пять посадочных мест (предполагалось, что их будет сразу 7), а сам интерьер практически повторяет салон нового Duster и включает в себя цифровую комбинацию приборов диагональю 7 или 10 дюймов, 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, акустическую систему Arkamys 3D, панорамный люк в крыше и многое другое.

Bigster основан на платформе CMF-B. Эта же тележка была использована при проектировании свежей генерации «Дастер». Продавать новинку собираются как с бензиновыми, так и биотопливными и самозаряжающимися гибридными силовыми установками.

Дизельного мотора или подключаемой гибридной системы у «Бигстера» не будет. Мощность силовых агрегатов модели будет варьироваться в пределах 130 – 155 лошадиных сил. В качестве трансмиссий для них выступит как механическая «шестиступка», так и АКПП. Привод можно будет выбрать передний или полный.

Поставки Dacia Bigster в дилерские центры Европы начнутся в первой половине 2025 года.