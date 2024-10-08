ДомойАвтоновости сегодняНовый бюджетный фургон Dacia в стиле Duster показали на неофициальных рендерах

Новый бюджетный фургон Dacia в стиле Duster показали на неофициальных рендерах

Раскрыты подробности о потенциально возможном фургоне румынского суббренда Renault

Текст: Алексей Шмидт
andrei dila 5 1 1

Прошлым летом в Сети начали появляться слухи о планах компании Dacia выпустить некий коммерческий автомобиль, который будет одновременно бюджетным, но при этом сможет похвастать способностью перевозить объемные грузы. Достигнуть этого получится благодаря трансформируемому салону.

С тех пор никакого подтверждения того, что такой автомобиль действительно готовится, не было, поэтому развить эту идею пришлось независимому дизайнеру, известному в интернете как «Andrei Dilă». Цифровой художник подготовил рендеры фургона Dacia, который, по его мнению, мог бы получить название Vaner. 

andrei dila 3 1

На изображениях, выложенных в открытый доступ, новинка румынского суббренда Renault предстала в строгом дизайне, местами напоминающим новый кроссовер Duster. Автомобилю достались Y-образные фары спереди и С-образные сзади, раздвижные двери, черная пластиковая облицовка нижних частей кузова, плавно перетекающая в бамперы. 

Читайте на Daily-Motor

Внутри предусмотрено большое пространство, которое обшито специальным пластиковым материалом, невосприимчивым к царапинам. 

andrei dila 13 1

Машина получит удобную зону погрузки с низким полом, тонированные задние стекла и необычные колесные диски, помимо которых можно будет рассчитывать на двойные двери сзади, открывающиеся по максимуму наружу.

andrei dila 15 1

Технические подробности о машине не раскрываются, но журналисты предлагают установить под ее капот двигатель ее двоюродного брата Renault Trafic, к примеру дизельные агрегаты Blue Cdi 110, 150 и 170 в зависимости от потребностей заказчика. 

В качестве потенциальной цены машины эксперты называют различные суммы, которые в среднем могли бы составить порядка 25 тысяч евро (около 2,6-миллиона рублей). 

Фото:Andrei Dilă

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+