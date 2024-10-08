Новый бюджетный фургон Dacia в стиле Duster показали на неофициальных рендерах

Прошлым летом в Сети начали появляться слухи о планах компании Dacia выпустить некий коммерческий автомобиль, который будет одновременно бюджетным, но при этом сможет похвастать способностью перевозить объемные грузы. Достигнуть этого получится благодаря трансформируемому салону.

С тех пор никакого подтверждения того, что такой автомобиль действительно готовится, не было, поэтому развить эту идею пришлось независимому дизайнеру, известному в интернете как «Andrei Dilă». Цифровой художник подготовил рендеры фургона Dacia, который, по его мнению, мог бы получить название Vaner.

На изображениях, выложенных в открытый доступ, новинка румынского суббренда Renault предстала в строгом дизайне, местами напоминающим новый кроссовер Duster. Автомобилю достались Y-образные фары спереди и С-образные сзади, раздвижные двери, черная пластиковая облицовка нижних частей кузова, плавно перетекающая в бамперы.

Внутри предусмотрено большое пространство, которое обшито специальным пластиковым материалом, невосприимчивым к царапинам.

Машина получит удобную зону погрузки с низким полом, тонированные задние стекла и необычные колесные диски, помимо которых можно будет рассчитывать на двойные двери сзади, открывающиеся по максимуму наружу.

Технические подробности о машине не раскрываются, но журналисты предлагают установить под ее капот двигатель ее двоюродного брата Renault Trafic, к примеру дизельные агрегаты Blue Cdi 110, 150 и 170 в зависимости от потребностей заказчика.

В качестве потенциальной цены машины эксперты называют различные суммы, которые в среднем могли бы составить порядка 25 тысяч евро (около 2,6-миллиона рублей).