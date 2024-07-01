Mitsubishi Delica D:6 шокирует своим дизайном и ценой

Mitsubishi готовит целый список новых моделей, которые появятся в ее линейке в 2026 году. И одним из самых интересных среди них считается новое поколение знаменитого внедорожного минивэна Delica. Разработка автомобиля с индексом D:6 ведется согласно плану компании, а ее дизайн уже давно утвержден. И, как пишет японское издание «Best Car Web», он может шокировать фанатов этой модели.

В основу серийной Delica D:6 должен лечь футуристичный концепт-кар D:X, представленный на выставке Japan Mobility Show 2023. Автомобиль воплотит в себе концепцию дизайна «абсолютная безопасность, внушительное пространство и выдающиеся ходовые качества».

Машине предстоит получить кардинально новую переднюю и заднюю части кузова, которые будут выглядеть максимально необычно и современно по сравнению с уже устаревшим кузовом D:5. При этом боковины новой «Делики», скорее всего, сделают более традиционными, отсылающими к предыдущим итерациям этого минивэна.

Длина новинки составит 4,9-метра, ширина и высота – 1,9-метра, а колесная база окажется равна 2,9-метрам.

Важным моментом в проекте новой Delica считается ее интерьер, а если быть точнее его компоновка. Инсайдеры пишут, что внутри минивэна все кресла будут оснащены так называемой «панорамной» функцией, которая позволит двигать их не только по сторонам, но и вверх, а также вниз, чем обеспечит пассажирам наилучшую обзорность из кабины.

Техническая часть новой Delica все еще засекречена, но журналисты из Японии уверены, что машине достанется гибридная силовая установка на 320 лошадиных сил, состоящая из усовершенствованного 2,4-литрового двигателя, связку которому составит электромотор и модернизированная электрическая система полного привода 4WD S-AWC.

В качестве ориентировочной цены машины называют сумму от 5,5 до 6 миллионов иен (от 2,9 до 3,2 миллиона рублей по текущему курсу), которая превысит стоимость актуальной «Делики» всего на 1 миллион иен (530 тысяч рублей).

Премьеру новой Delica D:6 ждут осенью 2026 года.