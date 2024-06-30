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Nissan выпустит последний GT-R в октябре 2024 года

Легендарный спортивный автомобиль покинет конвейер уже через 3 месяца

Текст: Алиса Шашкова
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После 17 лет славного пребывания в производстве спорткар Nissan GT-R покинет конвейер в октябре 2024 года. США были одним из последних рынков, где актуальное поколение этого спортивного автомобиля (R35) все еще оставалось в продаже. В 2022-м машина покинула Индию и Европу, а теперь готовится полностью исчезнуть из производства. 

Актуальная генерация GT-R дебютировала в 2007 году, заменив Skyline GT-R. С тех пор Nissan успел дважды преобразить эту модель, а также подготовил для нее несколько спецверсий. Спорткар был хорошо известен в кругу тюнеров. Некоторые его экземпляры им удалось заставить выдавать более 1000 лошадиных сил. 

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В стоковом варианте GT-R оснащался 3,8-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом мощностью 570 лошадиных сил. Ассистировала ему 6-скоростная автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, а крутящий момент передавался на все четыре колеса через систему полного привода.

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Прямой замены для культового GT-R не предвидится. Но ходят слухи, что у машины все же будет следующая итерация (R36). Вот только построят такой спорткар уже по совершенно иным лекалам. 

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Автомобиль собираются сделать полноценным электромобилем, который получит дизайн в стиле концепт-кара Hyper-Force образца 2023 года (коллаж выше). В качестве двигателей для него, по слухам, задействуют сразу четыре электромотора, которые совместно будут выдавать более 1300 лошадиных сил.

Премьера потенциального преемника нынешнего GT-R может состояться в 2028 году. 

Источник:AutocarIndia
Фото:Nissan

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