Недорогой электрический хэтчбек VW ID.2 представят уже в следующем году

Последние несколько лет в автомобильной среде ходят активные слухи о том, что скоро свет увидит новый недорогой электрический хэтчбек Volkswagen, который будет стоить около 25 тысяч евро (2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Машине предстоит встроиться в высококонкурентный сегмент, который постепенно заполняют китайские электрокары.

На днях стало известно, когда эта новинка Volkswagen может показаться миру в товарном обличии. По информации журнала «Motor.es», премьера ID.2 (именно так собираются назвать бюджетную «электричку» VW) состоится на Мюнхенском автосалоне 2025 года.

Если верить этим слухам, то ждать дебюта Volkswagen ID.2 остается ровно год. При этом его продажи вряд ли начнутся сразу после презентации и, скорее всего, стартуют ближе к концу 2025-го.

Новинка будет представлять собой автомобиль, длина которого составит чуть более 4 метров. Кузов машины получит пять дверей, а объем багажника превысит отметку в 350 литров.

Автомобиль включит в свое оснащение множество вариантов электромоторов, установленных на передней оси, а также батарей различной емкости, с самой объемной из которых запас хода машины может достигнуть цифры в 450 километров.