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Недорогой электрический хэтчбек VW ID.2 представят уже в следующем году

До премьеры новинки остается ровно год

Текст: Михаил Романченко
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Последние несколько лет в автомобильной среде ходят активные слухи о том, что скоро свет увидит новый недорогой электрический хэтчбек Volkswagen, который будет стоить около 25 тысяч евро (2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Машине предстоит встроиться в высококонкурентный сегмент, который постепенно заполняют китайские электрокары. 

На днях стало известно, когда эта новинка Volkswagen может показаться миру в товарном обличии. По информации журнала «Motor.es», премьера ID.2 (именно так собираются назвать бюджетную «электричку» VW) состоится на Мюнхенском автосалоне 2025 года.

Снимок экрана 2024 06 29 в 21.51.46

Если верить этим слухам, то ждать дебюта Volkswagen ID.2 остается ровно год. При этом его продажи вряд ли начнутся сразу после презентации и, скорее всего, стартуют ближе к концу 2025-го. 

Новинка будет представлять собой автомобиль, длина которого составит чуть более 4 метров. Кузов машины получит пять дверей, а объем багажника превысит отметку в 350 литров.

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Автомобиль включит в свое оснащение множество вариантов электромоторов, установленных на передней оси, а также батарей различной емкости, с самой объемной из которых запас хода машины может достигнуть цифры в 450 километров. 

Источник:Motor.es

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