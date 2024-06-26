В Россию приехала новая партия самого популярного среднеразмерного седана на планете

Среднеразмерные седаны, несмотря на общую просадку в продажах за последние годы, по-прежнему остаются в строю в линейках многих автопроизводителей. Не отказываются от них и в России, куда параллельные импортеры то и дело завозят как новые, так и хорошо известные среди наших покупателей модели.

Накануне выяснилось, что в РФ прибыла свежая партия 4-дверок, которые не только очень ценятся на российском рынке, но и еще являются самыми популярными в сегменте среднеразмерных машин на планете.

По данным Daily-Motor.Ru, отечественные «серые» дилеры начали торговать в РФ новой партией седанов Toyota Camry. Машины, ввезенные на наш рынок, были выпущены в конце весны этого года.

Все автомобили представляют собой седаны нового, девятого по счету поколения (кузов XV80), дебютировавшего в прошлом году. Они доступны для покупателей в двух моторных вариантах: с 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 173 л.с, а также с гибридной установкой на 197 «сил». Пару обоим составляет бесступенчатый вариатор.

Уникальной особенностью Toyota Camry, информация о которой раскрылась только недавно, является ее популярность в своем сегменте.

Согласно подсчетам аналитиков «Focus2Move», «Камри» – это самый желанный среднеразмерный седан на планете. С начала этого года и до апреля месяца продажи такой 4-дверки в мире составили 186 тысяч 623 единицы, что соответствует 7,9% доли сегмента.

Автомобиль опережает по этому показателю занявшего второе место BYD Qin Plus со 153 тысячами 803 проданными машинами и Tesla Model 3 с результатом в 140 тысяч 416 реализованных авто соответственно.

Цены на самый продаваемый среднеразмерный седан в мире в России варьируются в пределах 3 миллионов 500 тысяч рублей – 6 миллионов рублей в зависимости от выбранной версии и дилера, продающего такой автомобиль.