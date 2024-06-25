Mitsubishi готовится сделать анонс нового поколения минивэна Delica

В 2023 году компания Mitsubishi показала журналистам и общественности прототип D:X Concept. Машина наделала немало шума и собрала вокруг себя на выставке Japan Mobility Show экспертов и просто зевак, которые были уверены, что этот минивэн является прообразом новой Delica. В руководстве Mitsubishi отнекивались от этого предположения, но, похоже, долго продолжаться это уже не может.

По информации японского издания «Karuma-News», компания близка к тому, чтобы сделать официальный анонс новой Delica и обозначить сроки премьеры свежей генерации этого популярного минивэна.

Как утверждают инсайдеры, автомобиль будет представлять собой электрифицированный кроссвэн, своим дизайном и оснащением навевающий дух приключений. Машине достанется просторный салон, которому предстоит максимально задействовать его габариты, а также жесткий на скручивание кузов, позволяющий обеспечивать надежность, необходимую для езды по бездорожью.

Ожидается, что длина новой Delica превысит отметку в 5 метров, а ширина составит около 2 метров.

В качестве силового агрегата автомобиль задействует подключаемый гибрид, который хорошо зарекомендовал себя в кроссовере Outlander PHEV. Сочетаться ей предстоит с трехмоторной электрической системой полного привода.

В продажу новая Delica, по слухам, поступит не раньше 2026 года.