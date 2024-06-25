В Россию привезли лучший среднеразмерный кроссовер по цене/качеству

С уходом компании Mazda с российского рынка в 2022 году автомобили этой японской марки стали редкими гостями в автосалонах страны. Но вопреки слухам, их поставки не прекратились. Машины продолжают ввозить по параллельному импорту, хоть и не так активно, как было раньше.

На днях в распоряжение автосалонов прибыла новая партия машин, но не простых. Это среднеразмерный внедорожник, который считается в мире лучшим по соотношению цена/качество.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, отечественные «серые» дилеры начали торговать в РФ новыми кроссоверами Mazda CX-9. Машины 2024 года выпуска ввезли к нам, используя параллельные схемы поставок из Китая. Это одни из последних экземпляров CX-9, которые уже совсем скоро сменят автомобили нового поколения – CX-90.

Кроссоверы оснащены 2,5-литровым бензиновым мотором Skyactive, выдающим 231 лошадиную силу. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и система полного привода.

В арсенал CX-9 входят: двухзонный климат-контроль, сиденья водителя и пассажира с обогревом и вентиляцией, подогрев рулевого колеса, электропривод передних кресел, система бесключевого доступа в салон, камера кругового обзора, адаптивный «круиз» и многое другое.

Особенностью Mazda CX-9 является ее позиционирование в зарубежной прессе. К примеру, авторитетный журнал «iSeeCars» называет эту японскую модель лучшим среднеразмерным кроссовером по цене/качеству, опережающим по этому показателю популярный Toyota Highlander.

Утверждается, что CX-9 способен прослужить от 400 до 480 тысяч километров пробега и даже больше, но ключом к вышиванию является регулярный технический уход.

Вот только насколько цена Mazda CX-9 соотносится с ее качеством в российских реалиях определить сложно. За такие машины 2024 года выпуска у нас просят от 6 миллионов 460 тысяч рублей, что заметно выше, чем они стоят за границей.