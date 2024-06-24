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В Россию приехал новый невиданный «зверь» от Ford

Он продается только в Китае

Текст: Алексей Шмидт
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Продукция Ford усилиями параллельных импортеров постепенно заполоняет стоянки «серых» дилеров. Свежим пополнением в ее списке оказался неизвестный нигде, кроме Китая кросс-купе, который был призван заменить бизнес-седан Mondeo.

Редакция Daily-Motor.Ru проштудировала предложения российских автосалонов, занимающихся продажей параллельно импортированных машин, обнаружив в общем потоке объявлений купеобразный «паркетник» Ford Evos.

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Эта модель была представлена в качестве концепт-кара еще в 2021 году на автосалоне в Шанхае, а затем встала на конвейер совместного завода Changan-Ford в Чунцине.

Ford Evos построен на модернизированной версии «тележки» C2, роднящей его с Focus. Длина машины равна 4,9-метрам, ширина – 1,9-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями кросс-купе составляет 2,9-метра, а клиренс выглядит как почти легковушечный (всего 188 мм). 

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Главной фишкой этой модели является ее необычным образом скроенный интерьер, напоминающий по решениям китайские машины.

Автомобиль обладает яркими штрихами в отделке, а также огромным 27-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Причем последний предлагается уже начиная с базовой комплектации.

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В России машину предлагают с 2-литровым «наддувным» бензиновым агрегатом EcoBoost, выдающим 238 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 8-скоростная автоматическая коробка передач и безальтернативный передний привод.

С места до 100 километров в час Evos способен разгоняться за 6,6-секунды, а его максимальная скорость равна 193 км/ч.

За единственный экземпляр Ford Evos 2024 года выпуска, предложенный в РФ, сейчас просят 5 миллионов 90 тысяч рублей.

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Changan-Ford

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