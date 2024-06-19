В Россию привезли кроссовер, который ажиотажно скупают в Азии

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 2022 года стали для России одним из источников пополнения автопарка. В условиях санкций импортеры нашли возможность покупать машины на этих развивающихся рынках, а затем успешно перепродавать их в РФ. Недавно в общем списке моделей, приехавших оттуда, произошло пополнение. Причем кроссовером, который пользуется на основных для себя рынках сбыта ажиотажным спросом.

По данным Daily-Motor.Ru, в Россию прибыла свежая партия «паркетников» Suzuki Grand Vitara. Новые машины ввезли с использованием схемы параллельного импорта, а значит без непосредственного участия самого автопроизводителя.

Grand Vitara появился в современном виде в 2022 году и сразу же стал настоящим бестселлером (очередь на него растянулась почти на полгода). А в марте 2024 года машина едва не догнала по продажам на индийском рынке самый популярный SUV в стране – Hyundai Creta.

Машина построена совместно с Toyota на платформе Global C и имеет клона в лице «тойотовского» кроссовера Urban Cruiser Hyryder.

В Россию привезли «Гранд Витары», оснащенные 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором. В паре с ним работает довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора, обеспечивающий совокупную отдачу в 103 лошадиные силы и 137 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 6-скоростной «автомат», привод – полный.

Арсенал машины включает в себя климатическую систему, круиз-контроль, систему бесключевого доступа в салон, проекцию на ветровое стекло и даже панорамную крышу.

Новые кроссоверы сейчас предлагают только в Нижнем Новгороде и Москве. Цены на них варьируются в пределах 4 миллионов 99 тысяч 990 рублей – 4 миллионов 360 тысяч рублей.