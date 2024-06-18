В Россию привезли самый дешевый кроссовер Lexus в истории

Компания Lexus, представляющая собой премиальный суббренд Toyota, на протяжении своей истории выпускал исключительно крупные кроссоверы и внедорожники. Но в 2023 году японцы решили пересмотреть свою стратегию и влиться в сегмент компактных SUV, предложив для покупателей бюджетный субкомпакт LBX. Машина была адресована Азии, но, как выяснил Daily-Motor.Ru, недавно появилась и в России.

В РФ привезли один экземпляр Lexus LBX. Это леворульный кроссовер 2024 года выпуска с пробегом всего 70 километров. Откуда прибыла машина не уточняется, но известно, что она сошла с конвейера совсем недавно – в мае.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, основанной на 1,5-литровом бензиновом ДВС M15A-FXE производства Toyota. Ее максимальная мощность равна 136 лошадиным силам (185 Нм), а пару двигателю составляет вариатор и никель-металл-гибридная батарея с электромотором. Привод – полный.

Длина LBX слегка превышает отметку в 4-метра, ширина равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями – 2,6-метра.

Благодаря тому, что машину максимально унифицировали с Toyota Yaris Cross маркетологам Lexus удалось сделать кроссовер как можно более бюджетным. К примеру, в Европе за него просят от 34,3 тысячи евро или 3,2 миллиона рублей, а в Японии – от 4,6 миллиона йен (2,6 миллиона рублей).

Впрочем, в России ценник на самый недорогой кроссовер Lexus сложно назвать гуманным. За единственный экземпляр этой модели, ввезенный по параллельному импорту, продавец просит 5 миллионов 550 тысяч рублей.