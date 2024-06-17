В Россию привезли новый кроссовер Subaru с «Тойотовскими» корнями

Subaru делает свои первые шаги в сегменте электромобилей, но пока с использованием сторонних наработок. В 2022 году в гамме японского автопроизводителя появился электрический кроссовер, который создан в результате бизнес модели бейдж-инжиниринга. А теперь этот современный SUV стало возможно купить и в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке стартовали продажи завезенных по параллельному импорту «паркетников» Subaru Solterra 2024 года выпуска. Машины прибыли к нам из Европы и обещают продолжить приезжать и дальше в случае, если на них будет много заказчиков. В качестве ориентировочных сроков доставки указано 2-4 недели.

Solterra представляет собой электрический кроссовер, который является Subaru лишь формально. Автомобиль спроектирован на платформе Toyota bZ4x и отличается от оригинала лишь некоторыми штрихами в экстерьере.

В Россию привезли варианты этой модели, оснащенные одним электромотором на 204 лошадиные силы. Привод машины – передний, а емкость тяговой батареи равна 71,4 кВт/ч, что обеспечивает ей запас хода до 530 километров.

Кроссовер Subaru с корнями Toyota поддерживает систему быстрой зарядки мощностью 150 кВт, благодаря чему может пополнять запас своего аккумулятора от нуля до восьмидесяти процентов всего за полчаса.

Список оснащения машины включает в себя цифровую комбинацию приборов, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, крышу с панорамным люком, либо встроенными в нее солнечными батареями, систему автономной парковки и возможность использовать смартфон в качестве ключа.

Цена Subaru Solterra 2024 года выпуска в России составляет 7 миллионов 300 тысяч рублей.