В интернете вспомнили о машине с самым большим пробегом в мире

В современном мире высоким пробегом автомобиля считается цифра в 100 тысяч километров, но одному представителю шведского автопрома она может показаться крайне забавной, ведь он сумел проехать в 50 тысяч раз больше. Об этой машине и ее владельце вспомнил российский телеграм-канал «Автовоз».

Речь идет о Volvo 1800 S 1966 года выпуска, которым владел школьный учитель из США Ирвин Гордон. Он отъездил на шведском спортивном купе 52 года, и за этот колоссальный период сумел преодолеть рекордные для мирового автопрома 5 миллионов 23 километра. Это точно такое же расстояние, как если на протяжении шести раз добираться до Луны и возвращаться обратно.

Машина с самым высоким пробегом в мире была выкрашена в красный цвет и оснащалась мотором B18, выдающим 115 лошадиных сил. По словам Гордона, он ежедневно проезжал на своем «Вольво» в школу, где работал, по 160 километров. И уже к 2009 году перешел за отметку в 4 миллиона км пробега.

В качестве награды шведский автопроизводитель подарил учителю новый спортивный автомобиль 780 Bertone Coupe, но он так и не стал для мужчины основным.

По словам Гордона, за 52 года и более 5 миллионов километров он заправил 1800 S 400 тоннами бензина, а также залил в него более 3 тонн моторного масла.

Несмотря на невероятный пробег двигатель B18 все это время работал без нареканий и подвергался переборке всего два раза. Более того, в Volvo утверждают, что на машине до сих пор установлен родной блок и головка цилиндров.

К сожалению, развить успех владельцу автомобиля-рекордсмена по пробегу в мире не удалось. Ирвин скончался в 2023 году, в качестве напоминания о своей жизни оставив на одометре шведского спорткупе цифру в 3 миллиона 250 миль или 5 миллионов 23 километра.

Шансы на то, что ее превзойдут – минимальны. Сегодня машин, способных хотя бы подобраться к этой отметке, попросту не существует.